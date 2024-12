Russland und China betonen zu Jahreswechsel Partnerschaft

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben sich gegenseitig ihre Neujahrswünsche übermittelt. Das berichtete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. Die Volksrepublik und Russland würden "Hand in Hand" auf dem "richtigen Weg voranschreiten, ohne Bündnisse einzugehen, ohne Konfrontation und ohne Drittstaaten ins Visier zu nehmen", zitierte Xinhua Xis Worte an Putin.