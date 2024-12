Fahndung in Innsbruck: 41-Jähriger von Gruppe überfallen und ausgeraubt

Innsbruck – Am Montag kam es spätabends in Innsbruck zu einem Raubüberfall, als vier bis fünf bislang Unbekannte sich in der Amraser Straße über einen 41-jährigen Deutschen hermachten. Die Täter attackierten den Mann gegen 22 Uhr, schlugen ihn, rangen ihn zu Boden und stahlen ihm sein Handy. Danach verließ die Gruppe den Tatort mit einem Taxi.