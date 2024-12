Stark alkoholisierter Lenker fuhr in Ellmau auf vorderes Fahrzeug auf

Ellmau – Am Montagabend wurde ein 57-jähriger Mann in Ellmau verletzt, als ihm auf der Loferer Straße ein Auto auf sein eigenes auffuhr. Der Mann war gegen 20.10 Uhr von St. Johann in Richtung Söll unterwegs. Am Beifahrersitz saß eine 41-jährige Frau. Hinter ihnen fuhr ein 53-jähriger Mann in dieselbe Richtung.