„Brandgefährliche Ware“: 4,2 Tonnen Feuerwerkskörper in Wien beschlagnahmt

Wien – Im Rahmen einer Kontrolle der Gruppe Sofortmaßnahmen sind am Dienstag in Wien Meidling 4,2 Tonnen Feuerwerkskörper beschlagnahmt worden. Die „brandgefährliche Ware“ sei in einem Geschäftslokal sowie in Kleinbussen und einem Anhänger illegal gelagert worden, teilte die Gruppe mit.