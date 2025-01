Tausende Serben begingen neues Jahr mit Schweigeprotest

Tausende Menschen haben in Serbien den Übergang ins neue Jahr mit einem Schweigeprotest begangen. In der Hauptstadt Belgrad und der nördlichen Stadt Novi Sad legten die Teilnehmer der von Studenten angeführten Demonstrationen von 23.52 Uhr bis 00.07 Uhr 15 Schweigeminuten ein, wie Medien berichteten. Damit gedachten sie der 15 Todesopfer des Bahnhofsdacheinsturzes am 1. November in Novi Sad.