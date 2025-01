Grabher unterliegt in Auckland Osaka in zwei Sätzen

Julia Grabher ist beim 250er-Tennisturnier in Auckland ausgeschieden. Die Vorarlbergerin musste sich am Neujahrstag im Achtelfinale der vierfachen Grand-Slam-Turniersiegerin Naomi Osaka aus Japan, die in Neuseeland als Nummer sieben gesetzt ist, mit 5:7,3:6 beugen. Am Montag hatte Grabher nach auch verletzungsbedingt schwieriger Zeit gegen die spanische Qualifikantin Leyre Romero Gormaz ihren ersten Sieg auf WTA-Ebene seit August 2023 gefeiert.