Fahrzeug raste in Menschenmenge in New Orleans: Mindestens zehn Tote

New Orleans – In der US-Südstaatenmetropole New Orleans ist es in der Neujahrsnacht zu einem tödlichen Vorfall gekommen. Im berühmten Ausgehviertel French Quarter sei ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren, berichteten örtliche Medien mit Verweis auf Behördenangaben. Die Stadtverwaltung bestätigte den Tod von mindestens zehn Menschen, mindestens 30 wurden diesen Angaben zufolge verletzt.