Pickup raste absichtlich in Menschenmenge in New Orleans: Fahrer erschossen

Mindestens zehn Personen kamen bei dem Anschlag ums Leben. Der Fahrer starb nach der Schießerei mit der Polizei. Am Tatort wurde ein mutmaßlicher improvisierter Sprengsatz gefunden.

New Orleans – In der US-Südstaatenmetropole New Orleans ist ein Fahrzeug während der Silvesterfeierlichkeiten in eine Menschenmenge gerast und hat dabei nach Angaben der Stadtverwaltung mehrere Menschen getötet. Mindestens zehn Personen seien ums Leben gekommen, teilte sie am Mittwoch mit. 35 Personen seien verletzt worden. Die Bundespolizei FBI sprach davon, dass es einen „Akt des Terrorismus“ untersuche.

Auch die Bürgermeisterin von New Orleans, LaToya Cantrell, nannte den Vorfall einen „Terroranschlag“. Der Fahrer starb nach der Schießerei mit der Polizei, teilte die Polizei mit. Das FBI bestätigte das. Über die Identität des Fahrers und seine Motive gab es zunächst keine Angaben.

Dieser Mann wollte so viele Menschen wie möglich überfahren. Anne Kirkpatrick, Polizeichefin von New Orleans

Der Vorfall ereignete sich in der Bourbon Street im French Quarter der Stadt, dem historischen Zentrum und Ausgehviertel. „Heute Morgen hat sich in der Bourbon Street eine schreckliche Gewalttat ereignet“, schrieb der Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, auf der sozialen Plattform X.

Die Polizeichefin von New Orleans, Anne Kirkpatrick, sagte auf einer Pressekonferenz, der Fahrer sei gegen 3.15 Uhr absichtlich in eine Menschenmenge gefahren. „Dieser Mann wollte so viele Menschen wie möglich überfahren“, fügte sie hinzu. „Er war wild entschlossen, ein solches Blutbad anzurichten und Schaden anzurichten, wie er es tat.“

Die Polizei ließ Restaurants und Bars auf der Bourbon Street räumen und sperrte die Straße weiträumig ab. © AFP/Hinton

Kirkpatrick bestätigte, dass der Fahrer auf die Polizei geschossen und zwei Polizeibeamte angefahren habe, nachdem er mit seinem Fahrzeug gestoppt worden war. Zum Zeitpunkt des Vorfalls seien mehr als 300 Beamte im Dienst gewesen. Die Verletzten wurden in mindestens fünf verschiedene Krankenhäuser gebracht, berichtete die städtische Abteilung für Notfallvorsorge in New Orleans.

📽️ Video | Auto fährt in Menge in New Orleans

Improvisierter Sprengsatz gefunden

Zunächst hatte Alethea Duncan, eine stellvertretende Spezialagentin der FBI-Außenstelle New Orleans, gesagt, dass es sich nicht um einen terroristischen Anschlag handelt. Später teilte das FBI in einer Erklärung aber mit, dass „wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um dies als einen terroristischen Akt zu untersuchen“. Duncan sagte, es sei ein mutmaßlicher improvisierter Sprengsatz gefunden worden, und das FBI arbeite daran, festzustellen, ob er funktionsfähig sei.