Yannick Nézet-Séguin dirigiert das Neujahrskonzert 2026

Wien – Die Wiener Philharmoniker werden das Jahr 2026 mit einem Debütanten einläuten: Der 49-jährige Yannick Nézet-Séguin wurde am Mittwoch als künftiger Dirigent des Neujahrskonzerts bekannt gegeben. Doch auch wenn der Musikdirektor der New Yorker Metropolitan Opera am 1. Jänner ein Neujahrskonzert-Neuling im Musikverein sein wird, ist der Kanadier den Philharmonikern beileibe kein Unbekannter. So führte Nézet-Séguin das Orchester bereits durch das Sommernachtskonzert in Schönbrunn.