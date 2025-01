Eine halbe Tonne schwer: Glühender Metallring aus dem All schlug in Dorf ein

Nairobi – Aufregung in einem Dorf in Kenia: Ein offensichtlich aus dem Weltraum stammender, eine halbe Tonne schwerer Metallring ist in der Ortschaft Mukuku im Süden des Landes eingeschlagen. Es handle sich vermutlich um ein Teil einer Weltraumrakete, teilte am Mittwoch die kenianische Raumfahrtagentur mit.