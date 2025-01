Zwei Rodelunfälle am Neujahrstag in Tirol: Verletzte ins Krankenhaus geflogen

Kappl/Neustift – Zu zwei Rodelunfällen kam es am Neujahrstag in Tirol, berichtet die Polizei. Dabei musste jeweils eine Person mit Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden.

Gegen 13.50 Uhr war eine 52-jährige Frau auf der Rodelbahn der Elferhütte in Neustift unterwegs. In einer Kurve verlor die Deutsche die Kontrolle und stürzte von der Rodel. Die Rodel rutschte weiter und traf nach etwa 50 Metern den 16-jährigen Sohn der Frau im Gesicht. Mit Verletzungen unbestimmten Grades musste der Jugendliche in die Klinik Innsbruck geflogen werden.