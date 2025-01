Toter bei Explosion von Tesla Cybertruck in Las Vegas

Ein Tesla Cybertruck explodierte am Mittwoch vor dem Trump International Hotel in Las Vegas in Flammen, tötete eine Person und verletzte sieben weitere. Das FBI untersuchte, ob es sich bei der Explosion um einen terroristischen Akt handelte, so die Behörden.

Auf Videos, die von Zeugen innerhalb und außerhalb des Hotels aufgenommen wurden, war zu sehen, wie das Fahrzeug explodierte und Flammen aus ihm schlugen, als es direkt vor dem Hotel stand. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden, nachdem ein Mann am Neujahrstag in New Orleans mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gefahren war und 15 Menschen getötet hatte.

Das Trump International Hotel in Las Vegas gehört zur Trump Organization, dem Unternehmen des designierten Präsidenten Donald Trump, der am 20. Jänner ins Weiße Haus einziehen wird. Tesla-CEO Elon Musk war einer der wichtigsten Unterstützer von Trump in seiner Präsidentschaftskampagne 2024 und ist auch ein Berater des neuen Präsidenten.

"Offensichtlich ein Cybertruck, das Trump-Hotel - es gibt eine Menge Fragen, die wir beantworten müssen", sagte Sheriff Kevin McMahill vom Las Vegas Metropolitan Police Department auf einer Pressekonferenz am Nachmittag. Sowohl der Cybertruck als auch das Fahrzeug, das bei dem Anschlag in New Orleans benutzt wurde, seien über den Carsharing-Dienst Turo gemietet worden.

Der zuständige FBI-Sonderagent Jeremy Schwartz erklärte später gegenüber Reportern, es sei noch nicht klar, ob es sich bei der Explosion um einen Terrorakt gehandelt habe.

"Ich weiß, dass jeder an diesem Wort interessiert ist und versucht, herauszufinden, ob wir sagen können: 'Hey, das ist ein Terroranschlag'. Das ist unser Ziel, und das versuchen wir zu tun", sagte Schwartz. Er fügte hinzu, dass das FBI die Person, die das in Colorado gemietete Fahrzeug fuhr, identifiziert habe, aber noch nicht bereit sei, den Fahrer öffentlich zu identifizieren.

Wir haben jetzt bestätigt, dass die Explosion durch sehr große Feuerwerkskörper und/oder eine Bombe auf der Ladefläche des gemieteten Cybertrucks verursacht wurde und nichts mit dem Fahrzeug selbst zu tun hat", sagte Musk in einem Beitrag auf X. "Die gesamte Fahrzeugtelemetrie war zum Zeitpunkt der Explosion positiv."

Bei der Telemetrie werden automatisch Daten von entfernten Quellen gesammelt und an eine zentrale Stelle übertragen, damit sie später ausgewertet werden können.

Das Fahrzeug hatte am Mittwochmorgen (Ortszeit) direkt vor den gläsernen Eingangstüren des Prunkbaus gehalten, unmittelbar darauf kam es zu Rauchentwicklung am Wagen und schließlich zu der wuchtigen Detonation. Sheriff Kevin McMahill von der Polizei in Las Vegas zeigte bei der Pressekonferenz Aufnahmen einer Überwachungskamera von der Explosion des Cybertrucks und eines späteren Drohnenflugs über dessen Ladefläche - darauf sind die verkohlten Reste mehrerer Benzinkanister und Feuerwerkskörper zu erkennen. Das Elektroauto brannte komplett aus.