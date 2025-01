Rodelunfälle im Unterland: Vier Verletzte in Kirchberg und Rettenschöss

Am Neujahrstag kam es in Kirchberg und Rettenschöss zu drei Rodelunfällen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Eine Frau fügte sich schwere Beinverletzungen zu.

Kirchberg i. T., Rettenschöss – Am Abend des 1. Jänner waren zwei Deutsche auf der Rodelbahn Gaisberg in Kirchberg unterwegs, als es um kurz vor 20 Uhr zu einem Unfall kam. Die vorausfahrende 19-Jährige verlor die Kontrolle über ihre Rodel, drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung zu stehen.

Eine nachfolgende 19-jährige Rodlerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf die stehende Rodel auf. Beide Frauen zogen sich beim Zusammenprall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden von der Bergrettung geborgen und von der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.

Sie wurde schwer am Bein verletzt und musste ebenfalls in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert werden.

Ebenso am Mittwoch wurde ein 65-Jähriger auf der Rodelbahn der Wildbichler-Alm in Rettenschöss verletzt. Er geriet kurz nach 16 Uhr in einer Rechtskurve über den Weg hinaus und stürzte rund 50 Meter über steiles Gelände in ein Bachbett.