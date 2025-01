Randalierer machte sich in Silvesternacht über Parkautomaten in Innsbruck her

Mehrere Parkscheinautomaten waren das Ziel eines bisher unbekannten Täters in der Silvesternacht in Innsbruck. Zwischen etwa 1.30 und 2.40 Uhr beschädigte er oder sie sechs Geräte in der Andechsstraße, der Gumppstraße, der Radetzkystraße und der Reut-Nicolussi-Straße mit pyrotechnischen Gegenständen.