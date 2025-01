Randallierer machte sich in Silvesternacht über Parkautomaten in Innsbruck her

Mehrere Parkscheinautomaten waren das Ziel eines bisher unbekannten Täters in der Silvesternacht in Innsbruck. Zwischen etwa 1:30 und 2:40 beschädigte er oder sie sechs Geräte in der Andechsstraße, der Gumppstraße, der Radetzkystraße und der Reut-Nicolussi-Straße mit Pyrotechnischen Gegenständen. „Es entstand ein Schaden in der Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages“, berichtet die Polizei. (TT.com)