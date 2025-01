Deutscher Urlauber fiel auf Internetbetrug herein, Tausende Euro verloren

Ein 48-jähriger Deutscher war bereits am 22. Dezember über eine Buchungsplattform auf ein Angebot für eine Ferienunterkunft in Landeck gestoßen. Nach einem Erstkontakt über einen Messenger-Dienst wurden die Buchungsdetails geklärt und die Rechnung in der Höhe eines vierstelligen Eurobetrages auf ein italienisches Konto überwiesen.