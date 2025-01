Beim Bergiselspringen am Samstag geht es um einen Sieg im Rahmen der Vierschanzentournee. Kufstein verwandelt sich am Wochenende in ein Lichtermeer und im Plansee findet am Montag das 1. Dreikönigsbaden statt.

© TT/Springer, Hubert Berger, Naturparkregion Reutte