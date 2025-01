Zwei Geschwister tot auf Anwesen in der Steiermark gefunden

Pischelsdorf - Auf einem oststeirischen Anwesen sind am Donnerstag in der Früh zwei Tote gefunden worden. Laut Landespolizeidirektion Steiermark ist von einem Gewaltverbrechen auf dem Gehöft in Pischelsdorf am Kulm (Bezirk Weiz) auszugehen. Die Ermittlungen seien am Laufen, so ein Polizeisprecher. Bei den Toten handelt es sich um eine Frau (77) und deren Bruder (81). Der Mann dürfte seine Schwester getötet und dann Suizid verübt haben.