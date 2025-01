Nächster Paukenschlag im Tiroler Autohandel: Auto-Linser bewirbt neue Marke Leapmotor

Das neue Jahr beginnt in Tirol mit dem Auftritt eines chinesischen Labels in Innsbruck. Außerdem verändert sich bei Auto-Linser die Zusammensetzung der Geschäftsführung.

Mit viel Fleiß beginnt das neue Jahr bei Stellantis. Allein am Donnerstagvormittag verschickte der österreichische Importeur nicht weniger als vier Aussendungen im Namen der neuen Marke Leapmotor. Das chinesische Label, das einem Joint Venture von Stellantis mit Leapmotor entspringt, will sich in Europa ausbreiten, auch in der Alpenrepublik.