Neuerlicher Luftangriff Israels in Syrien

Israels Luftwaffe hat nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten erneut Ziele in Syrien angegriffen. Kampfflugzeuge hätten in der Nacht militärische "Verteidigungsfabriken" der gestürzten Regierung südlich von Aleppo angegriffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Angaben über Opfer gab es zunächst nicht, auch keine Äußerung des israelischen Militärs. Laut der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle waren gewaltige Explosionen zu hören.

Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad am 8. Dezember hatte Israel seine Angriffe in dem Nachbarland massiv ausgeweitet. Seither habe die israelische Luftwaffe rund 500 Angriffe in dem Land geflogen, teilten die Menschenrechtsaktivisten mit. Israels Armee hatte erklärte, bis zu 80 Prozent der militärischen Kapazitäten in Syrien zerstört zu haben.

Israel hatte schon in der Vergangenheit mehrfach Infrastruktur in Syrien angegriffen. So zerstörte die Armee nach eigenen Angaben vor vier Monaten eine unterirdische, vom Iran finanzierte Raketenfabrik in Masjaf im Westen Syriens. Darin sollten jährlich Hunderte Präzisionsraketen für die Hisbollah im Libanon sowie andere proiranische Milizen hergestellt werden, wie ein Militärsprecher am Donnerstag mitteilte. An dem Einsatz rund 500 Kilometer nördlich der Grenze zu Israel seien mehr als 100 mit Hubschraubern eingeflogene Spezialkräfte beteiligt gewesen.

Nach Angaben des Sprechers war die Fabrik kurz vor dem Angriff am 8. September in Betrieb genommen worden. Er nannte sie eine "strategische Bedrohung für den Staat Israel" und ein "Vorzeigeprojekt des Iran". Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bezeichneten den Einsatz als "eine der wichtigsten Aktionen, die wir gegen die Versuche der iranischen Achse unternommen haben, sich selbst zu bewaffnen, um uns zu schaden". Syriens gestürzter Machthaber Assad war mit Israels Erzfeind Iran verbündet.