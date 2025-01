Tiroler Skeleton-Ass Flock triumphiert in Winterberg, Maier glänzt als Zweiter

Winterberg – Die Rumer Skeletoni haben am Freitag beim Weltcup in Winterberg groß aufgezeigt. Janine Flock landete ihren ersten Saisonsieg, Samuel Maier erreichte als Zweiter sein bestes Karriere-Ergebnis. Flock war nach Lauf eins eine Hundertstel vorangelegen, siegte schließlich 0,27 Sek. vor der Tschechin Anna Fernstedt und 0,29 Sek. vor Olympiasiegerin Hannah Neise. Nach sechs von acht Stationen ist Flock 23 Punkte hinter der Deutschen Gesamtweltcup-Zweite.

Maier hatte nach dem ersten Lauf 0,04 Sek. vor Matt Weston geführt, der Brite gewann aber schließlich mit 0,58 Sek. Vorsprung. Der drittplatzierte deutsche Olympiasieger Christoph Grotheer lag drei Zehntel hinter Maier, dessen Landsmann Alexander Schlintner 25. wurde (+4,10). In der Weltcupwertung führt Weston, Maier ist Vierter. Maier hatte davor 2021 in Innsbruck-Igls sowie im vergangenen Dezember in Sigulda als jeweils Dritter Weltcup-Podestplätze erreicht.

„Ich bin zum ersten Mal im Weltcup als letzter Starter im zweiten Lauf da oben am Start gestanden. Das war ein megacooles Gefühl“, ließ Maier wissen. Daraus wolle er lernen, um in Zukunft in solchen Situationen ruhiger zu bleiben. „Ich bin im Moment so schnell am Start wie noch nie, der Schlitten läuft wie noch nie und mit dem Coaching passt auch alles“, sagte der 25-jährige Tiroler. Julia Erlacher landete bei ihrem Weltcupdebüt auf Platz 14 (+0,77). (APA)