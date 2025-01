Tiroler Skeleton-Ass Maier rast beim Weltcup in Winterberg auf Platz zwei

Winterberg – Der Rumer Samuel Maier hat am Freitag in Winterberg mit Platz zwei sein bisher bestes Ergebnis im Skeleton-Weltcup erreicht. Nach dem ersten Lauf hatte der 25-Jährige sogar 0,04 Sek. vor Matt Weston geführt, der Brite gewann aber schließlich mit 0,58 Sek. Vorsprung. Der drittplatzierte deutsche Olympiasieger Christoph Grotheer lag drei Zehntel hinter Maier, dessen Landsmann Alexander Schlintner 25. wurde (+4,10). In der Weltcupwertung führt Weston, Maier ist Vierter.