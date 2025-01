Radfahrerin wurde nach Unfall in Innsbruck bewusstlos: Polizei sucht Autolenker

Innsbruck – In Innsbruck kam es am Freitag zu einem Unfall zwischen einer 64-jährigen Radfahrerin und einem bislang unbekannten Pkw-Lenker. Gegen 13.15 Uhr fuhr das Auto aus einer Hauseinfahrt auf Höhe der Blasius-Hueber-Straße 4, dabei kam es zur Kollision mit der in südliche Richtung fahrenden Radfahrerin.