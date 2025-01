Tödlicher Skiunfall am Stubaier Gletscher: 23-Jähriger prallte gegen Felsen

Der Skifahrer stürzte im freien Skiraum und stieß gegen einen Felsen. Der Niederländer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Neustift im Stubaital – Ein 23-jähriger Niederländer war am Freitag mit seiner Familie und Freunden am Stubaier Gletscher beim Skifahren. Gegen 12 Uhr fuhr er mit seinem Bruder und einem Bekannten im freien Skiraum ab. „Der 23-Jährige kam nach Kontakt mit einem Stein zu Sturz und prallte mit dem Körper gegen einen herausragenden Felsen“, teilte die Polizei mit.

Der junge Mann verletzte sich dabei so schwer, dass er trotz sofortiger Erste-Hilfemaßnahmen durch die Pistenrettung und in Folge durch die Besatzung des Notarzthubschraubers noch an der Unfallstelle starb.