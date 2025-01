Ohne Transparenz und Kontrolle geht es nicht

Die Kritik des Bundesrechnungshofs an der Pathologie der Tirol Kliniken ist nicht ohne. Das hat nichts mehr mit schlampigen Verhältnissen zu tun. Die strukturelle Notlage, die zur Gründung einer eigenen Pathologie vor sechs Jahren geführt hat, weil das universitäre Pathologie-Institut abgewirtschaftet wurde, ist längst vorbei.

Die privatwirtschaftliche Struktur der „Innpath“ entspricht wahrscheinlich mehr den modernen Anforderungen in einem höchst vielfältigen und komplexen medizinischen Fachbereich. Der jedoch eine zentrale Rolle in der Patientenversorgung spielt, zumal das (erkrankte) Gewebe untersucht wird. Das ist entscheidend für die Diagnose und die anschließende Therapie. Vor allem in der Onkologie.