Hainzenberg – Drei Fahrzeuge der Feuerwehr Ramsau wurden am Freitag in der Früh zu einem angeblichen Kaminbrand in einem Wohnhaus in Hainzenberg gerufen. Vor Ort untersuchten die Feuerwehrleute das Haus mit einer Wärmebildkamera und begutachteten den Kamin von oben mit der Drehleiter.