Bis zu 1,8 Meter tief: Lawine begrub in Lech Skiroute „Zugertobel“

Lech – Eine Lawine hat Freitagnachmittag das Skigebiet in Lech in Vorarlberg erreicht. Die Schneemassen begruben die Skiroute "Zugertobel" auf einer Länge von mehreren Metern bis zu 1,8 Meter unter sich. Es wurden keine Personen verschüttet und niemand verletzt, berichtete die Polizei am Samstag. Eine intensive Suche unter Beteiligung von Bergbahn, Bergrettung und Alpinpolizei sowie weiteren Helfern und einem Lawinensuchhund ergab keine Hinweise.