Orca-Weibchen trauert in Meeresenge in den USA um totes Kalb

Portland – Es sind herzzerreißende Bilder, die die US-amerikanische Ozean- und Klimabehörde (NOAA) auf sozialen Medien teilt: Darauf ist ein Orca-Weibchen zu sehen, das sein totes Kalb vor sich herträgt. Die Schwertwal-Mutter J35, auch Tahlequah genannt, ist Teil einer sehr kleinen und bedrohten Population in Puget Sound, einer Meerenge in der Nähe von Seattle im US-Bundesstaat Washington. Es ist nicht das erste Mal, dass sich J35 nicht von einem toten Jungtier trennen kann.

Am 1. Jänner habe eine Forschungsgruppe der NOAA beobachtet, dass die Orca-Mutter ihr totes Kalb vor sich hertrug, heißt es im Instagram-Video der Behörde – ein Verhalten, das auch von anderen sozialen Tieren wie Primaten und Elefanten bekannt sei. „Der Verlust von J35 erinnert uns an die tiefen emotionalen und sozialen Strukturen dieser unglaublichen Tiere“, heißt es in dem Video weiter.