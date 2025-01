Skifahrer und Snowboarder kollidierten auf Piste in Osttirol: Zehnjähriger verletzt

Bei einem Zusammenstoß auf einer Piste im Skizentrum St. Jakob in Defereggen ist am Samstagnachmittag ein zehnjähriger Skifahrer aus Deutschland verletzt worden. Der junge Wintersportler und ein 13-jähriger Snowboarder aus Deutschland fuhren gegen 14 Uhr in einer Gruppe die sogenannte „Alte Talabfahrt“ hinab. Dabei handelt es sich um eine schwarze Piste.