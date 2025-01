Israel griff mehr als 100 "Terrorziele" im Gazastreifen an

Israels Luftwaffe hat am Wochenende nach eigenen Angaben mehr als 100 "Terrorziele" im Gazastreifen angegriffen. Dabei seien Dutzende Terroristen der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas "eliminiert" worden, teilten die israelische Armee und Israels Inlandsgeheimdienst Shin Bet am Sonntag in der Früh mit. Damit habe das Militär auf Angriffe der Hamas reagiert. Die vom Iran unterstützte, jemenitische Houthi-Miliz beschoss Israel erneut mit einer Rakete.