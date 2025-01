Frauenanteil in Technikstudien stieg dank Männerschwund

Seit Jahren gibt es in Österreich Bemühungen von Politik und Wirtschaft, mehr Frauen in technische Ausbildungen und Berufe zu bringen. Tatsächlich ist der Frauenanteil in Technikstudien in den vergangenen 20 Jahren auch kontinuierlich leicht gestiegen, von 22 Prozent im Jahr 2002/03 auf 32 Prozent (2022/23). Das ist allerdings insbesondere auf den Rückgang der Männer in dieser Studiengruppe zurückzuführen, heißt es in der jüngsten Studierendensozialerhebung.

Über alle Studiengruppen und Hochschulsektoren hinweg lag der Frauenanteil zuletzt bei 56 Prozent, wobei er an den für die Volksschullehrerausbildung alleine zuständigen Pädagogischen Hochschulen (PH) mit 81 Prozent bei Weitem am höchsten war. In den Lehrverbünden, in denen Unis und PH gemeinsam Pädagoginnen und Pädagogen für die Sekundarstufe II (v.a. Mittelschule, AHS, BMHS) ausbilden, sind es immer noch 64 Prozent. An den Privatunis sind es 59, an den öffentlichen Universitäten 54 Prozent. An den Fachhochschulen gibt es deutliche Unterschiede zwischen Vollzeit- und berufsbegleitendem Studium (56 gegenüber 46 Prozent).