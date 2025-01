Rodel-Ass Gleirscher baute mit Sieg in Sigulda seine Führung im Gesamtweltcup aus

Sigulda - Dank seiner Bestzeiten in beiden Läufen hat der Tiroler Kunstbahnrodler Nico Gleirscher am Sonntag beim Weltcup in Sigulda den Herren-Einsitzer-Bewerb für sich entschieden. Der Stubaier verwies Lokalmatador Kristers Aparjods um 18 Hundertstelsekunden und Max Langenhan (GER) um 28 Hunderstelsekunden auf die Plätze. Der Führende im Gesamtweltcup baute damit seinen Vorsprung aus, der zweitplatzierte Max Langenhan liegt schon 60 Punkte zurück.

Nicht nur im Herren-Einsitzer trägt ein Österreicher beim nächsten Weltcup am kommenden Wochenende in Altenberg das Gelbe Trikot. Am Samstag hatten auch die Tirolerinnen Selina Egle/Lara Kipp (dritter Sieg in Folge) im Doppelsitzer sowie Lisa Schulte (Platz drei) im Einsitzer die Gesamtführung übernommen. Die rot-weiß-roten Rodel-Asse führen damit nach vier von neun Weltcup-Stationen drei der vier Einzel-Disziplinen an.