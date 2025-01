Podest-Premiere für Österreich: Langläufer Vermeulen beendete Tour de Ski als Zweiter

Val di Fiemm - Mika Vermeulen hat am Sonntag im abschließenden 10-km-Massenstart-Rennen auf die Alpe Cermis bei der 19. Tour de Ski den zweiten Tagesrang belegt und sich auch in der Gesamtwertung den ausgezeichneten zweiten Platz hinter dem Norweger Johannes Hösflot Kläbo gesichert. Für den 25-jährigen Steirer war es der bisher größte Erfolg und auch für Österreichs Langlauf-Sport ist es der erste Gesamtpodiumsplatz bei der Tour de Ski.

Den Tagessieg holte Simen Hegstad Krüger (NOR) 7,8 Sekunden vor Vermeulen. "Zweiter in der Tour de Ski ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht", kommentierte Vermeulen glücklich. "Da am Podium mit den besten Langläufern auf der Welt zu stehen, es ist unbeschreiblich. Ich habe ein bisserl damit geliebäugelt, aber ich habe nicht wirklich damit gerechnet", gestand er.