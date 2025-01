Vor 2300 Heimfans: Haie schlitterten gegen den KAC in die siebte Niederlage in Serie

Innsbruck - Am Sonntagabend half auch das gute Omen nichts, dass die Innsbrucker Haie die beiden ersten Saisonduelle mit dem KAC gewonnen hatten. Die vor dem gegnerischen Gehäuse glücklose Truppe von Headcoach Jordan Smotherman - sein Vertrag wurde kürzlich verlängert - musste sich vor 2300 Zuschauern in der Tiwag Arena mit 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) geschlagen geben.

Lukas Bär, Corey Mackin und und Anders Krogsgaard waren zwar nahe am ersten Treffer dran. Die Führung schoss aber der KAC: Raphael Herburger (33.) brachte die Gäste im Mitteldrittel im Powerplay auf die Siegerstraße, ehe den Haien bei zwei Doppelchancen (Krogsgaard/Grasso bzw. Hirano/Bär) der Torjubel im Hals stecken blieb. Als dann auch noch zu Beginn des Schlussdrittels Zintis Zusevics den Ausgleich vergab, schien der HCI endgültig den Chancentod gestorben zu sein.

Als deutlich treffsicherer präsentierte sich indes der KAC beim achten Sieg in Folge: Mathias From (48.) und Jan Mursak (57.) sorgten dann für die endgültige Entscheidung. Für das Liga-Schlusslicht war es bereits die siebte Niederlage in Serie. (TT.com)