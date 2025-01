Top-Globes für "The Brutalist" und "Emilia Pérez"

Der Film "The Brutalist" von US-Regisseur Brady Corbet hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Die französische Produktion "Emilia Pérez" wurde mit dem Golden Globe in der Sparte "Komödie/Musical" ausgezeichnet. Die Globe-Verleiher gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien in der Nacht auf Montag in Beverly Hills bekannt. Die 82. Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.