USA: Kreml will Satellitentechnik mit Nordkorea teilen

US-Außenminister Antony Blinken warnt vor Plänen Russlands, moderne Weltraum- und Satellitentechnologie mit dem stalinistischen Nordkorea zu teilen. Dies sei eine Gegenleistung für Nordkoreas militärische Unterstützung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sagte er am Montag auf einer Pressekonferenz mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Cho Tae-yeol in Seoul.

Blinken traf in Seoul auch mit dem südkoreanischen Interimspräsidenten Choi Sang-mok zusammen und bekräftigte die "unerschütterliche" Verteidigungsbereitschaft der USA gegenüber Südkorea. Choi vertritt den suspendierten Präsidenten Yoon Suk-yeol, der nach der Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember vom Parlament suspendiert wurde. Blinken war am Sonntag zu politischen Gesprächen in Südkorea eingetroffen. Im Anschluss seines Besuchs in Seoul soll er nach Japan weiterreisen.