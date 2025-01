Kanadas Premier Trudeau laut Insidern vor möglichem Rücktritt als Parteichef

Ottawa – Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau steht Insidern zufolge vor seinem Rücktritt als Vorsitzender der Liberalen Partei. Es werde immer wahrscheinlicher, dass der 53-Jährige seinen Rückzug ankündige, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Zuvor hatte die Zeitung The Globe and Mail berichtet, Trudeau könnte bereits am Montag seinen Rückzug ankündigen.