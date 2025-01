„The Brutalist“ gewann Golden Globe als bestes Filmdrama, auch „Emilia Pérez“ ausgezeichnet

Beverly Hills – Der Musical-Thriller „Emilia Pérez“ hat bei der 82. Verleihung der Golden Globes mit Auszeichnungen in vier Sparten die meisten Preise gewonnen, unter anderem in der Kategorie beste Komödie oder bestes Musical. Der zweite große Gewinner der Preisvergabe am Sonntagabend im kalifornischen Beverly Hills war „The Brutalist“ mit dem Oscar-Preisträger Adrien Brody („Der Pianist“) in der Hauptrolle: Das Werk wurde in drei Sparten geehrt, etwa in der Kategorie Bestes Drama.