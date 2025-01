Notstand ausgerufen: Heftiger Wintersturm bringt Rekord-Schneefall in den USA

Während die Welt auf die Bestätigung Trumps im US-Kongress wartet, wurde in Teilen des Landes der Notstand ausgerufen. Grund dafür: Ein heftiger Wintersturm, der bereits für zahlreiche Stromausfälle und Verkehrsunfälle sorgte.

Washington – Ein schwerer Wintersturm mit Schnee und Eiseskälte hat am Montag weite Teile der USA heimgesucht. Für rund 60 Millionen Einwohner in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten gelten Unwetterwarnungen, wie US-Medien unter Berufung auf Meteorologen berichten. Die Kaltfront erstrecke sich vom Mittleren Westen bis an die Ostküste. Besonders hart traf es demnach Kansas und Missouri, wo bis zu 25 Zentimeter Schnee fielen.