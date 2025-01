Zwei Mal Brandalarm in Wattens und Wattenberg: Mehrere Personen ins Krankenhaus gebracht

Wattens, Wattenberg – In Wattens und Wattenberg kam es in der Nacht auf Montag zu zwei Bränden. Gegen 3.05 Uhr wurde der Brand eines Ferienhauses am Wattenberg gemeldet. Der 73-jährige Eigentümer konnte das Feuer größtenteils selbst löschen, noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen.