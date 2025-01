Sechstes Todesopfer nach Anschlag in Magdeburg: 52-jährige Frau gestorben

Eine 52-jährige Frau, die bei dem Anschlag in Magdeburg schwer verletzt wurde, starb nun im Krankenhaus. Es handelt sich mittlerweile um das sechste Todesopfer, knapp 300 Menschen wurden verletzt. Der Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Der Mann aus Saudi-Arabien sitzt in Untersuchungshaft. Er stand vor der Tat bei Ermittlungsverfahren immer wieder in Kontakt mit den Behörden. Zwischen April 2023 und Oktober 2024 trat er in sieben Ermittlungsverfahren in Erscheinung. In fünf Fällen war er Anzeigenerstatter, in zwei Fällen Beschuldigter.