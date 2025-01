Karl Nehammer wird am Freitag als Bundeskanzler zurücktreten

Noch-Kanzler Karl Nehammer will am Freitag von seinem Amt zurücktreten. Sein Ziel sei es gewesen, Herbert Kickl als Kanzler zu vermeiden.

Wien – Der von Karl Nehammer angekündigte Rücktritt auch als Bundeskanzler wird am Freitag über die Bühne gehen. „Der Rücktritt passiert am Freitag“, sagte er am Montag in der letzten Folge seines Podcasts „Karl, wie geht's“.