Souveräner Sieg der TI wurde von Verletzung überschattet, Hypo ließ nichts anbrennen

Innsbruck - Die Volleyball-Damen der TI-Axess-volley ließen am Sonntag beim Heimauftritt gegen die Wildcats aus Klagenfurt nichts anbrennen: mit 25:16, 25:18, 25:11 triumphierte man in der Austrian Volley League mit 3:0. Überschattet wurde der souveräne Erfolg allerdings von einer Verletzung: Wie lange Mittelblockerin Lorena Brandhofer aussetzen muss, stand am Sonntagabend noch nicht fest.