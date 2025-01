Als Tollpatsch zum Weltstar: Mr. Bean-Darsteller Rowan Atkinson ist 70

Der britische Schauspieler und Komiker Rowan Atkinson sorgt mit seinen Rollen als „Mr. Bean“ und „Johnny English“ für Lacher hinter dem Bildschirm. Am Montag feiert er seinen 70. Geburtstag.

London – Seine tollpatschige Comedyfigur Mr. Bean gilt weltweit als Inbegriff des britischen Humors. Sympathisch ist dem Komiker und Schauspieler Rowan Atkinson der korrekt gekleidete Chaot allerdings nicht. „Bei Licht betrachtet, ist Mr. Bean doch ein furchtbar egoistischer und selbstgerechter Bastard. Ein verzogenes Kind, eingesperrt im Körper eines Erwachsenen“, sagte Atkinson 2018 in einem Interview. Am Montag, 6. Jänner, wird der britische Schauspieler 70 Jahre alt.

Geboren wurde Atkinson 1955 in Newcastle-upon-Tyne im Nordosten Englands. Er wuchs in einer Unternehmerfamilie auf und hat drei ältere Brüder, von denen einer schon im Kleinkindalter starb. Sein Bruder Rodney wurde später als EU-feindlicher Publizist und Politiker bekannt: 2000 kandidierte er erfolglos als Vorsitzender der Brexit-Partei UKIP.

Atkinson besuchte die Chorister School in Durham – ein anderer bekannter Ex-Schüler ist der frühere britische Premierminister Tony Blair. Nach der Schule studierte Atkinson Elektrotechnik in Newcastle und Oxford. Als Student wurde er Mitglied einer Theatergruppe und spielt eigene Sketche. Seitdem arbeitete er auch mit seinem Studienfreund Richard Curtis zusammen, der später als Drehbuchautor und Regisseur erfolgreich war.

Seine Karriere als Comedian startete Atkinson 1979 mit satirischen Interviews im BBC-Radio. Im Fernsehen wurde er als Moderator der BBC-Nachrichtenpersiflage „Not the Nine O'Clock News“ bekannt, ab 1983 spielte er die Hauptrolle in der beliebten Historien-Comedyserie „Blackadder“.