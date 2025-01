Mindestens fünf Tote durch Wintersturm in den USA

Ein gewaltiger Wintersturm hat weite Teile des Ostens der Vereinigten Staaten mit Schneefall und überfrierender Glätte überzogen. Von Ohio bis zur Hauptstadt Washington waren am Montag Millionen US-Bürger betroffen und in ihrem Arbeitsalltag oder bei ihren Reisevorhaben behindert. In neun Bundesstaaten waren rund 350.000 Menschen ohne Strom, darunter Missouri, Kentucky und Virginia. Mindestens fünf Menschen kamen bei bei sturmbedingten Unfällen ums Leben.

Warnungen gelten auch für die Hauptstadt Washington. In den vergangenen Tagen war es dort schon kalt, aber trocken. In der Früh wachten die Menschen dann in einer schneebedeckten Stadt auf. Angesichts der Warnungen hatten sich einige bereits vor Tagen mit Konserven eingedeckt, wie am Wochenende in Supermärkten zu sehen war. Beim nationalen Wetterdienst heißt es, an abgelegenen Stellen könne der Schnee bis zu 40 Zentimeter hoch werden. Bundesbehörden bleiben geschlossen.