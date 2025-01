Dutzende Tote bei Erdbeben in Tibet

Bei einem Erdbeben in Tibet sind nach einer neuen Bilanz laut Staatsmedien 32 Menschen ums Leben gekommen. Es seien 32 Tote und 38 Verletzte gemeldet worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. Demnach erschütterte der Erdstoß der Stärke 6,8 am Donnerstagfrüh den Bezirk Tingri in der Stadt Shigatse in der autonomen Region Tibet.