Starkes Erdbeben in Everest-Region fordert mindestens 126 Todesopfer

Das Epizentrum des Bebens lag in der Region Tingri, nordöstlich des Mount Everest. Auch in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu war es stark zu spüren.

Shigatse, Kathmandu – Die Zahl der Todesopfer nach dem schweren Erdbeben in der Mount-Everest-Region von Dienstagfrüh steigt weiter. Wie chinesische Behörden berichteten, wurden bisher mindestens 126 Tote geborgen. Die Zahl der Verletzten nach dem Beben in der chinesischen Region Tibet stieg auf 188. Die Erdstöße ereigneten sich im Kreis Tingri, der auf der Nordseite des Mount Everests und etwa 400 Kilometer westlich der tibetischen Hauptstadt Lhasa liegt.

Das Erdbeben erschütterte die Region um die Stadt Shigatse um 09.05 Uhr Ortszeit. Es folgten Dutzende Nachbeben. Mehr als 1000 Häuser seien beschädigt worden, meldete Xinhua. Präsident Xi Jinping forderte einen umfassenden Such- und Rettungseinsatz. Die Pekinger Zentralregierung sicherte der Region schnelle Hilfen zu.

Auf Bildern und Videos in sozialen Medien waren mit Trümmern gesäumte Gehwege und teilweise eingestürzte Gebäude zu sehen, vor allem einstöckige. Anders als die chinesischen Behörden, die für das Beben eine Stärke von 6,8 angaben, ermittelten die US-Erdbebenwarte (USGS) und die Geosphere Austria einen Wert von 7,1.

Das Beben war auch in Nepal, im benachbarten Bhutan und im Norden Indiens zu spüren. In der rund 400 Kilometer vom Epizentrum entfernten nepalesischen Hauptstadt Kathmandu und anderen Teilen des Landes seien Menschen aus Furcht vor dem Einsturz ihrer Häuser auf die Straßen gelaufen, berichtete die Zeitung The Himalayan Times. Zunächst war demnach unklar, ob auch hier Menschen verletzt wurden.