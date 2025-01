Imster versammelt Tausende Unterstützer zur Aufhebung der Motorrad-Verordnung hinter sich

Imst – Was für die Anrainer an den beliebten Motorradstrecken im Oberland wie etwa am Hahntennjoch ein Aufatmen bedeutet, ist für den Imster Stefan Tagwerker ein himmelschreiendes Unrecht: Es geht um jene Motorrad-Verordnung, die Bikes mit einem Standgeräusch von mehr als 95 Dezibel (dB) von gut 130 Oberländer Straßenkilometern verbannt.