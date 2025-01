Tschofenig konnte sein Glück nicht fassen, Kraft muss „das Ganze erst verkraften“

Tschofenig konnte sein Glück gar nicht fassen. "Dass ich das gewonnen habe, ist wirklich unbeschreiblich", sagte der Kärntner, der im gelben Trikot in die bis 18. Jänner dauernde Pause geht. "Ich werde die Familienzeit genießen und abschalten", kündigte der mit der kanadischen Skispringerin Alexandria Loutitt liierte Bischofshofen-Sieger an. Im Gesamtweltcup führt der 22-Jährige vor der Fortsetzung in Zakopane 40 Punkte vor Hörl, sowie mehr als 100 vor dem bei der Tournee enttäuschenden Deutschen Pius Paschke und fast 200 vor Kraft. "Hoffentlich geht es in Zakopane so weiter. Wir sind alle super in Form und wir wollen so weitermachen. Wenn wir das schaffen, kann jeder von uns alles gewinnen", sagte der frischgebackene Tournee-Champion.