Streit um Grönland: Warum Trump-Sohn Don Jr. jetzt die Insel besucht

Washington, Nuuk – In der Debatte über die Zugehörigkeit Grönlands wird Donald Trump Jr. laut der örtlichen Regierung am Dienstag auf der Insel erwartet. „Mein Sohn, Don Jr., und verschiedene Vertreter werden dorthin reisen, um einige der großartigsten Gegenden und Sehenswürdigkeiten zu besuchen“, erklärte auch Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social, ohne einen Zeitpunkt zu nennen.